Петербургского депутата Максима Резника задержали по делу о наркотиках, найденных у его родственника

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник задержан как подозреваемый по уголовному делу о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Максима Резника.

В Следственном комитете по Петербургу также сообщили, что собрали достаточно доказательств «для предъявления Резнику обвинения в незаконном обороте наркотических средств» ( ).

С начала весны следователи расследовали уголовное дело о наркотиках в отношении Ивана Дорофеева, родственника Максима Резника. Когда следователи пришли с обыском к Дорофееву, там находился Резник, который обсуждал с родственником семейные вопросы. После этого Резника трижды вызывали на допрос. Мать Дорофеева утверждала, что следователи оказывали давление на ее сына и просили дать показания на Резника. Утром 17 июня следователи пришли с обыском к Резнику. Днем его доставили на допрос в СК.

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