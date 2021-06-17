Китай запустил первую за пять лет пилотируемую миссию в космос
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Китай запустил к своей строящейся орбитальной станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Трансляцию запуска на ютьюбе вел китайский телеканал CGTN.
Как пишет агентство Xinhua, запуск прошел ночью 17 июня с космодрома на северо-западе Китая. Корабль «Шэньчжоу-12» уже успешно достиг околоземной орбиты. Он должен пристыковаться к базовому модулю станции «Таньхэ» утром 17 июня.
На станцию отправились 56-летний Не Хайшэн и 54-летний Лю Бомин, уже летавшие в космос, а также 45-летний Тан Хунбо, для которого этот полет стал первым. Они проведут на станции три месяца и осуществят два выхода в открытый космос.
Для Китая это седьмая пилотируемая космическая миссия. Она станет первой с 2016 года и самой продолжительной в истории страны, пишет BBC News.