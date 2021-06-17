К депутату петербургского заксобрания Максиму Резнику пришли с обысками

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К депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику пришли с обысками. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

По словам адвоката, сотрудники силовых структур пришли домой к депутату, в квартиру его матери и на дачу, и связи с Резником сейчас нет.

Причина следственных действий пока не ясна.

Официально обыски у Резника власти не комментировали.

С начала весны СК расследует уголовное дело о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Резника, который находился в квартире Дорофеева во время обыска, так как зашел к родственнику обсудить семейные вопросы, трижды после этого вызывали на допрос. Как пишет «Фонтанка», мать Дорофеева заявляла о давлении на сына; она утверждала, что следователи просят его дать показания на Резника.

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