Аэропорт Симферополя временно закрыли из-за «боинга», выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы
Источник: РИА Новости
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Аэропорт Симферополя временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 17 июня.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию аэропорта, взлетно-посадочная полоса аэропорта заблокирована выкатившимся за ее пределы самолетом Boeing 767.
Судя по фото с места инцидента, речь идет о рейсе EO-123 авиакомпании Pegas Fly, прибывшем в 10:19 из Москвы.
В результате инцидента никто не пострадал.
Однако на прилет в Симферополь задерживаются 11 рейсов. Три из них уже перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.