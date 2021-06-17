Аэропорт Симферополя временно закрыли из-за «боинга», выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы

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Аэропорт Симферополя временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 17 июня.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию аэропорта, взлетно-посадочная полоса аэропорта заблокирована выкатившимся за ее пределы самолетом Boeing 767.

Судя по фото с места инцидента, речь идет о рейсе EO-123 авиакомпании Pegas Fly, прибывшем в 10:19 из Москвы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Однако на прилет в Симферополь задерживаются 11 рейсов. Три из них уже перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.

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