Защитники сквота в Берлине забросали камнями полицию. Пострадали 60 человек

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По меньшей мере 60 полицейских получили ранения в ходе столкновений, возникших у сквота «Ригаэр 94» в берлинском районе Фридрихсхайн, сообщает Berliner Zeitung, ссылаясь на полицию.

Утром 16 июня полицейские прибыли к сквоту, который был нелегально заселен в течение многих лет, а несколько месяцев назад расчищен после масштабной полицейской операции. Сейчас полицейские пытались обеспечить безопасность на время противопожарной инспекции, которую планируют провести утром 17 июня, пишет Süddeutsche Zeitung.

Защитники сквота подожгли установленные баррикады, состоящие из мусора, велосипедов и колючей проволоки. После этого в районе сквота прозвучало несколько хлопков, похожих на звуки петард. Около 300 человек в масках, которые стояли на крыше дома, стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Полиция привлекла водометы и бронированные автомобили, чтобы помешать беспорядкам. Позже полицейские проникли в здание, чтобы убрать камни с крыши. Одного нападавшего задержали.

Жители сквота «Ригаэр 94» опасаются, что после проверки пожарной безопасности их могут выселить из одного из последних сквотов Берлина.

В 2016 году в ходе столкновений, возникших у этого сквота, пострадали 123 полицейских.

Что происходило в сквоте в 2016 году Выгнать радикалов, заселить беженцев В Берлине во время акции протеста сквоттеров пострадали 123 полицейских

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