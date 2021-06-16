В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съемки тиктока с иконами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по об оскорблении чувств верующих из-за съемок тиктока с иконами.

На сайте СК сказано, что 11 июня у дома на Нагорном бульваре группа людей, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой», совершали действия, оскорбляющие чувства верующих.

Другие подробности в заявлении следствия не приводятся. Как пишет «Медиазона», 15 июня телеканал «Москва 24» выпустил сюжет, в котором показали тикток, снятый на Нагорном бульваре. В ролике девушка изображает стол, стоя на четвереньках возле двух икон, а двое мужчин чокаются над ней стаканами, предположительно, с водкой. В какой-то момент к ним подошел прохожий, который начал спорить с молодыми людьми. Участники съемок в ответ назвали себя атеистами, сказали, что «не верят в бога», а икона для них «просто картинка». После этого прохожий ударил девушку.

Задержали ли кого-то в рамках уголовного дела, следователи не сообщали.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег