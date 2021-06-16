Противника ЛГБТ Тимура Булатова обязали заплатить 32 тысячи рублей за оскорбление активистки

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Суд в Петербурге взыскал с местного активиста (Исаева) 32 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда за оскорбление сотрудницы «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге Анны Плюсниной. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

В декабре 2018 года Булатов отправил Плюсниной и еще одной представительнице екатеринбургского «Ресурсного центра для ЛГБТ» Алле Чикинде более 15 СМС с оскорблениями из-за их деятельности в организации. Активистки подали иски в суд, их рассмотрение началось только в феврале 2020 года.

Назначенный судом независимый эксперт подтвердил, что сообщения Булатова в адрес Плюсниной содержат оскорбления. Сам активист утверждал, что его телефоном пользуются многие его знакомые, поэтому невозможно понять, кто именно отправлял СМС.

Юрист Александр Белик, который представлял в суде интересы Плюсниной, заявил о намерении взыскать с Булатова судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

По аналогичному иску, поданному Чикиндой, решение пока не вынесено. По иску назначена экспертиза на наличие оскорбительных высказываний в сообщениях Булатова.

В 2019 году Булатов стал жаловаться в полицию и школы на уральских подростков, которые состояли в ЛГБТ-пабликах или размещали на своих страницах в соцсетях изображения с символикой ЛГБТ.

Мэрия Екатеринбурга призвала родителей заявлять на Булатова в полицию по фактам вторжения в личную жизнь и нарушения закона об использовании персональных данных.

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