Перед матчем Германии и Франции на Евро-2020 на поле приземлился парашютист из Greenpeace. Несколько человек пострадали

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Несколько зрителей матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Мюнхене получили травмы и были госпитализированы после того, как на поле приземлился парашютист, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Инцидент произошел вечером 15 июня перед началом игры между сборными Германии и Франции, когда команды уже вышли на поле. В этот момент на спортивную арену на параплане залетел активист Greenpeace. Он едва не врезался в трибуну, а затем приземлился на футбольном поле. На его парашюте была написана надпись: «Откажитесь от нефти! Greenpeace». Активиста задержали сразу после приземления.

В УЕФА назвали поступок активиста «безрассудной и опасной акцией», отметив, что правоохранительные органы примут все необходимые меры в связи с инцидентом.

В Greenpeace позже принесли извинения за то, что своей акцией подвергли зрителей опасности из-за «технического сбоя».

На проведении самого матча между сборными Франции и Германии инцидент не сказался. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу французов.

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