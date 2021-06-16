«МБХ медиа»: Московский метрополитен перестал брать на работу непривитых сотрудников
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Московский метрополитен начал отказывать в приеме на работу людям, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источник в метрополитене.
Говорят — мы не принимаем документы без сертификата о вакцинации. Ничем это не аргументируют. Возможно, есть внутреннее распоряжение, но они на него даже не ссылаются. Не они сами придумывали это, они только работники отдела кадров. Им что сказали, то они и должны делать.
Источник при этом отметил, что если у человека есть медицинские противопоказания, то его на работу в метрополитен без прививки могут взять.
Действующим сотрудникам, которые еще не привились, начали отказывать в получении ежегодной дополнительной материальной помощи, утверждает собеседник «МБХ медиа».
По его словам, всех сотрудников метро пока не заставляют прививаться в принудительном порядке, однако руководителям поручено проводить среди работников «информационно-разъяснительную работу» о вакцинации. При этом, по словам источника, метрополитен планирует до 1 августа «завершить прививочную кампанию». «Скорее всего, это означает поголовное прививание», — добавил он.
В России прививки от коронавируса добровольны, на это неоднократно указывали представители властей на различных уровнях, в том числе президент Владимир Путин.
По состоянию на 16 июня в Москве полный курс вакцинации прошли около 10% населения.