«МБХ медиа»: Московский метрополитен перестал брать на работу непривитых сотрудников

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Московский метрополитен начал отказывать в приеме на работу людям, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источник в метрополитене.

Говорят — мы не принимаем документы без сертификата о вакцинации. Ничем это не аргументируют. Возможно, есть внутреннее распоряжение, но они на него даже не ссылаются. Не они сами придумывали это, они только работники отдела кадров. Им что сказали, то они и должны делать.

Источник при этом отметил, что если у человека есть медицинские противопоказания, то его на работу в метрополитен без прививки могут взять.

Действующим сотрудникам, которые еще не привились, начали отказывать в получении ежегодной дополнительной материальной помощи, утверждает собеседник «МБХ медиа».

В России прививки от коронавируса добровольны, на это неоднократно указывали представители властей на различных уровнях, в том числе президент Владимир Путин.

По состоянию на 16 июня в Москве полный курс вакцинации прошли около 10% населения.

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