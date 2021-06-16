Ивицу Олича уволили с поста главного тренера ЦСКА. Он проработал в команде меньше трех месяцев

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Московский футбольный клуб ЦСКА расторг контракт с главным тренером Ивицой Оличем.

«Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте команды.

Сам Олич рассказал, что причиной прекращения сотрудничества стало «другое видение работы и будущего первой команды». «Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона», — сказал он.

Хорватский специалист был назначен на пост тренера ЦСКА 23 марта. Под его руководством команда впервые за 20 лет не смогла попасть в еврокубки на следующий сезон. По итогам сезона в Российской премьер-лиге ЦСКА занял шестую строчку, набрав 50 очков в 30 матчах.

Олич выступал за московский клуб в качестве форварда с 2003 по 2006 год. Он провел в составе ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола. Вместе с армейцами Олич трижды выигрывал чемпионат России по футболу, дважды Кубок и Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА вместо Олича назначен другой бывший игрок команды Алексей Березуцкий.

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