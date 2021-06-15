В России предложили ввести штрафы за использование шипованных шин летом. МВД против

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Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу, Госдуме и другим органам власти ужесточить правила применения шипованных шин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения «Росасфальта».

Ассоциация предложила ввести штраф в две тысячи рублей за использование шипованных шин в июне-августе (формально это запрещено и сейчас, но штрафы за нарушение в КоАП не прописаны). Также «Росасфальт» хочет, чтобы машины с шипованными покрышками устанавливали опознавательный знак «Ш» под стекло, а их скорость была ограничена 80 километрами в час.

Предложения ужесточить правила для шипованной резины звучат не первый год, но сейчас ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Из-за бесконтрольного применения шипованной резины новые дороги требуют повторного ремонта уже через один-два года, пояснил президент «Росасфальта» Николай Быстров.

В Минтрансе заявили, что проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей». Ведомственный институт РосдорНИИ изучит влияние шипов на состояние дорожного покрытия, добавили в Минтрансе.

ГИБДД не поддерживает дополнительные ограничения для водителей, использующих шипованную резину, сообщили в МВД.

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