В России предложили ввести штрафы за использование шипованных шин летом. МВД против
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Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу, Госдуме и другим органам власти ужесточить правила применения шипованных шин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения «Росасфальта».
Ассоциация предложила ввести штраф в две тысячи рублей за использование шипованных шин в июне-августе (формально это запрещено и сейчас, но штрафы за нарушение в КоАП не прописаны). Также «Росасфальт» хочет, чтобы машины с шипованными покрышками устанавливали опознавательный знак «Ш» под стекло, а их скорость была ограничена 80 километрами в час.
Предложения ужесточить правила для шипованной резины звучат не первый год, но сейчас ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Из-за бесконтрольного применения шипованной резины новые дороги требуют повторного ремонта уже через один-два года, пояснил президент «Росасфальта» Николай Быстров.
В Минтрансе заявили, что проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей». Ведомственный институт РосдорНИИ изучит влияние шипов на состояние дорожного покрытия, добавили в Минтрансе.
ГИБДД не поддерживает дополнительные ограничения для водителей, использующих шипованную резину, сообщили в МВД.
Помимо шипов на износ дорог влияют качество покрытия, соблюдение весовых ограничений, интенсивность движения, агрессивность реагентов, напоминает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. «Нужно принимать комплексные меры по всем обозначенным направлениям, — говорит она.— А что делается, например, для повышения качества покрытия?»