В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

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В Московской области до 15 июля запретят проведение массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев объяснил такое решение возросшим числом госпитализаций из-за коронавируса. «К сожалению, мы видим достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализаций за прошедшую неделю. Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500-600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800-900-950 госпитализаций в сутки», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал, что в Подмосковье дополнительно развернули около двух тысяч коек. Всего в области их около 10 тысяч, сейчас свободны около 15%.

Резкое увеличение заболеваемости коронавирусом в России произошло во вторую неделю июня: за это время число ежедневно фиксируемых случаев выросло с 9 до 14 тысяч. В Московской области в начале месяца ежедневно заболевали около 700 человек, а 15 июня — 1135.

В Москве из-за роста заболеваемости власти объявили «нерабочими» дни до 20 июня включительно, а также ограничили работу кафе и ресторанов и закрыли фуд-корты в торговых центрах. С 17 июня аналогичные ограничения введут в Санкт-Петербурге, об ужесточении антиковидных мер объявили и некоторые другие регионы страны.

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