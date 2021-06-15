В Челябинске бойца Росгвардии обвинили в убийстве бывшей жены. По версии следствия, он замаскировался и пришел к ней на работу с ножом

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Следственный комитет предъявил 35-летнему жителю Челябинска, чье имя не раскрывается, обвинения в убийстве бывшей жены на ее рабочем месте. Об этом сообщает «Интерфакс», по информации которого обвиняемым по уголовному делу проходит сотрудник СОБРа Росгвардии.

Как пишет 74.ru, 15 июня Калининский районный суд Челябинска арестовал обвиняемого на два месяца. Заместитель районного прокурора Алексей Махалин заявил, что суд учел то, что фигурант дела может скрыться от следствия и суда и уничтожить улики.

По версии следствия, 14 июня сотрудник Росгвардии убил 33-летнюю бывшую супругу, с которой он развелся за месяц до этого, пишет Znak.com, ссылаясь на источники. «Мужчина готовился к совершению преступления. Он нашел строительную одежду, купил каску, надел респиратор, чтобы его никто не узнал», — сообщил представитель прокуратуры Алексей Махалин.

В таком виде росгвардеец пришел в хостел в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных, где его бывшая жена работала администратором, плеснул ей в лицо краской и нанес более 20 ударов ножом. Нападавший дождался, когда женщина перестала двигаться, и ушел. После этого пострадавшая смогла вызвать скорую помощь. По разной информации, она умерла или в машине скорой помощи, или в областной больнице № 3.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что арестованного сотрудника временно отстранили от занимаемой должности.

У пары остались двое детей 6 и 13 (по другим данным, 7 и 14) лет, которых передали родственникам.

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