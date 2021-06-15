Умер старейший космонавт Владимир Шаталов

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Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов умер в возрасте 93 лет. Шаталов был старейшим в мире участником космических полетов.

Владимир Шаталов трижды летал в космос — в январе и октябре 1969 года и в апреле 1971 года.

Валентина Черединцева / ТАСС

В январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: «Союз-4» под его управлением пристыковался к «Союзу-5».

В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.

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