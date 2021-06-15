Путин разрешил иностранцам, у которых во время пандемии истек срок легального пребывания в России, остаться в стране до 30 сентября

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который продляет мораторий на выдворение из РФ иностранцев из-за пандемии коронавируса.

Теперь иностранцев, у которых во время пандемии истек срок легального пребывания в России, не будут выдворять до 30 сентября. До этого времени они могут обратиться в полицию с заявлением об урегулировании их правового положения или свободно выехать из России.

Действия указа не распространяется на тех иностранцев, которые совершили правонарушения или освободились из мест лишения свободы.

Ранее аналогичный мораторий, введенный указом Путина, действовал до 15 июня.

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