Глава Ростуризма заявила о максимальной загрузке курортов Черноморского побережья

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью «Известиям», что «все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено».

В условиях ограничения международного авиасообщения, по словам Догузовой, спрос на отдых на российских курортах на Черном море «кратно превысил предложение». «А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — сообщила глава Ростуризма.

Для улучшения ситуации, заявила Догузова, в ближайшее время стоит задача «кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море».

Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении «цена—качество» предложения, подчеркнула она.

С 15 апреля закрыто авиасообщение между Россией и Турцией — одним из самых популярных направлений летнего отдыха для россиян. Первоначально авиасообщение с Турцией было прекращено до 1 июня, затем приостановку полетов продлили до 21 июня.

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