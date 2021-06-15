Два российских туриста получили ранения в результате стрельбы на абхазском курорте
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Два гражданина России были ранены в результате стрельбы в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в абхазском курортном городе Пицунда. Об этом сообщило МВД Абхазии.
Стрельба произошла в ночь на 15 июня. Огонь открыл гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, у которого возник конфликт с гражданами России Филоян и Салимгариевым. Они приехали в Абхазию как туристы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в частично признанной республике.
Филоян получила три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, Салимгариев — шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Осколком выпущенных пуль был ранен и сам стрелявший.
Филоян и Салимгариев были доставлены в больницу города Гагра, после получения первой помощи их перевезли в Россию. Пилия находится в больнице города Сухум под конвоем.
Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за различные правонарушения. На момент конфликта он находился под подпиской о невыезде, ожидая приговора по делу о незаконном хранении оружия.