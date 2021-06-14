В Москве задержали корреспондента Readovka, который снимал «самоубийство» Павла Крисевича на Красной площади

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Обновлено. Журналиста Василия Крестьянинова отпустили из полиции. По данным Sota, ему собирались вменить распитие алкоголя в общественном месте.

Корреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов задержан полицией вечером 14 июня во время прогулки на Чистых прудах в Москве.

Как пишет издание, журналиста, предположительно, доставят в ОВД «Красносельское». С чем связано задержание, пока неизвестно.

Василий Крестьянинов был одним из двух журналистов, которые 11 июня снимали перформанс Павла Крисевича на Красной площади. Тогда активист сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом он выражал протест против ущемления свободы выражения мнения в России.

В отношении Крисевича возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Он арестовал на два месяца. Вместе с ним была задержана корреспондентка издания Sota Ника Самусик, снимавшая перформанс. Она проходит по делу в статусе подозреваемой. Журналистка провела двое суток в изоляторе временного содержания, но затем суд не стал назначать ей меру пресечения и отпустил из-под стражи.

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