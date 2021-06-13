Лидеры «Большой семерки» заявили о намерении победить пандемию в 2022 году

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Лидеры стран «Большой семерки» намерены положить конец пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G7, прошедшего в Великобритании.

Чтобы достичь этой цели, лидеры «Большой семерки» договорились организовать поставку миллиарда доз вакцины против коронавируса в другие страны в следующем году.

«Признавая, что прекращение пандемии в 2022 году потребует вакцинации не менее 60% населения мира, мы активизируем наши действия по спасению жизней», — говорится в коммюнике.

В документе лидеры G7 также выразили заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией, призвали российские власти прекратить свое «дестабилизирующее поведение», расследовать применение химического оружия на своей территории, остановить репрессии против гражданского общества и привлечь к ответственности хакерские группировки.

В коммюнике лидеры «Большой семерки» также договорились:

сократить до нуля углеродные выбросы в своих странах к 2050 году;

призвать Китай к уважению прав человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Гонконге;

поддержать проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Саммит G7 проходил 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. Лидеры стран «Большой семерки» встретились лично впервые за два года, так как в предыдущем году саммит был отменен из-за пандемии.

Саммит G7 в Великобритании В Великобритании появилась скульптура с головами лидеров «Большой семерки». Она сделана из отходов электроники. Фотография

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