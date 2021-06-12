Журналистке издания Sota Нике Самусик, снимавшей акцию Павла Крисевича на Красной площади, грозят обвинения по уголовному делу о хулиганстве

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Журналистку издания Sota Нику Самусик, снимавшей 11 июня акцию Павла Крисевича на Красной площади, привлекают по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщил адвокат Самусик Сергей Тельнов.

Мы не видим фабулы дела, нам не разъяснили существо подозрения, отказались показать постановление о возбуждении уголовного дела. Мы не знаем, от чего защищаться. Нам демонстративно отказываются объяснить, в чем заключается существо подозрения.

13 июня в Таганском районном суде Самусик изберут меру пресечения, рассказал адвокат изданию «Подъем». «С мерой пресечения следствие ещё не определилось, но на словах они говорят, что будут просить СИЗО», — сообщил он.

Ранее «ОВД-инфо» сообщало, что Самусик задержали на 48 часов, чтобы допросить в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве, возбужденному после акции Крисевича на Красной площади. Адвокат Тельнов рассказывал телеграм-каналу Avtozak LIVE, что у его подзащитной были при себе пресс-карта и редакционное удостоверение, а до акции на Красной площади Самусик и Крисевич не виделись.

Павел Крисевич днем 11 июня устроил перформанс на Красной площади. Он имитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом Крисевич выражал протест против ущемления свободы выражения мнения в России. После акции было заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК — хулиганство, «совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц». Фигурантам дела может грозить штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

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