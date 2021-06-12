На озере в Приморском крае пропала без вести супружеская пара. Их трехлетний ребенок обнаружен один в лодке в тяжелом состоянии

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На озере Ханка в Приморском крае пропала без вести супружеская пара. 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Супруги и их трехлетний ребенок 10 июня вышли на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив семью в их лагере, организовали поиски.

Им удалось найти лодку с оторванным мотором, в которой находился трехлетний ребенок в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Поиски супругов продолжаются.

«По предварительным данным лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду», — цитирует «Интерфакс» заявление СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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