Журналисты VTimes пообещали создать новое медиа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналисты издания , объявившего о закрытии из-за признания «иностранным агентом», намерены создать новое СМИ. Об этом говорится в прощальной почтовой рассылке издания, которую написал Кирилл Харатьян.

Надо признаться, что, несмотря на грусть и невнятные внешние обстоятельства, бросать дела мы все-таки не будем. Поэтому: не отписывайтесь от этой рассылки — и мы будем присылать вам наши статьи и мнения экспертов, но это будет новый ресурс. Как будет называться новый ресурс, мы еще не знаем. Но точно на букву V.

Как рассказал «Медузе» один из трех редакторов издания Борис Сафронов, конкретных деталей о новом проекте пока нет, но он точно будет «более камерным и без каких-то иностранных денег». «Повестку постараемся сохранить: экономика, финансы, бизнес, экология, образование, анализ и комментарии важных событий и трендов», — сообщил он. Издатель VTimes Александр Губский в новом СМИ участвовать пока не планирует.

VTimes создали в июле 2020 года журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты.

14 мая 2021 года российский Минюст включил VTimes в список СМИ — «иностранных агентов». Спустя три недели издание объявило, что прекращает работу с 12 июня, поскольку ярлык «иноагента» разрушает бизнес-модель СМИ, а также мешает общаться с ньюсмейкерами.

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