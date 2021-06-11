Вакцинированным от ковида россиянам разрешат не сдавать ПЦР-тесты при возвращении из-за рубежа

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Роспотребнадзор разрешит завершившим курс вакцинации россиянам, возвращающимся из-за рубежа, не сдавать обязательные ПЦР-тесты. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача размещен на портале проектов нормативных актов.

Помимо вакцинированных, не сдавать тесты смогут россияне, которые переболели ковидом. При этом вакцинированным и переболевшим людям нужно будет заполнить специальную форму на «Госуслугах» после прибытия в страну.

Остальные граждане РФ, как и раньше, должны будут сдать два ПЦР-теста в пятидневный срок после пересечения границы. При этом теперь находиться на домашней изоляции им нужно будет до получения результатов второго теста, а не первого, как прежде.

Иностранные граждане по-прежнему должны будут сделать один тест не ранее, чем за 72 часа до въезда в Россию — независимо от того, вакцинировались они или нет.

Когда изменения вступят в силу, пока неясно.

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