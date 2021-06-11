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Фестиваль «Нашествие» в 2021 году не состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие, которое должно было пройти в Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесено на 2022 год по требованию Роспотребнадзора, сообщили агентству организаторы.

В России в начале июня резко выросла заболеваемость коронавирусом, которая весь май держалась на стабильном уровне в 8-9 тысяч выявленных случаев за сутки. 9 июня этот показатель впервые за три месяца превысил 10 тысяч, 10 июня заразились 11699 человек, 11 июня — 12505. В Москве за месяц показатели заболеваемости выросли в полтора раза.

3 июня организаторы «Нашествия» заявили, что вход на фестиваль будет возможен только для привившихся от коронавируса или для тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест. Такое решение подверглось резкой критике в соцсетях, его называли «дискриминацией» и «фашизмом».

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