«Нашествие-2021» отменили из-за ковида. Неделю назад организаторы решили пускать на фестиваль только вакцинированных — и их назвали «фашистами»
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Фестиваль «Нашествие» в 2021 году не состоится. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие, которое должно было пройти в Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесено на 2022 год по требованию Роспотребнадзора, сообщили агентству организаторы.
В России в начале июня резко выросла заболеваемость коронавирусом, которая весь май держалась на стабильном уровне в 8-9 тысяч выявленных случаев за сутки. 9 июня этот показатель впервые за три месяца превысил 10 тысяч, 10 июня заразились 11699 человек, 11 июня — 12505. В Москве за месяц показатели заболеваемости выросли в полтора раза.
3 июня организаторы «Нашествия» заявили, что вход на фестиваль будет возможен только для привившихся от коронавируса или для тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест. Такое решение подверглось резкой критике в соцсетях, его называли «дискриминацией» и «фашизмом».