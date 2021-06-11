На чемпионате Европы по футболу начался первый матч

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На чемпионате Европы по футболу в 22:00 по московскому времени начался первый матч. В нем встречаются сборные Турции и Италии, играющие в группе А.

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Риме. Матч показывает «Первый канал».

впервые в истории проводится не в одной или двух соседних странах, а на территории 10 государств в 11 городах. Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в Лондоне.

Среди городов, которые примут матчи турнира — Санкт-Петербург. В нем пройдет шесть игр группового этапа и один из четвертьфиналов.

Сборная России попала в группу B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с Бельгией (12 июня, 22:00 мск) и Финляндией (16 июня, 16:00 мск) пройдут в Санкт-Петербурге, с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене.

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