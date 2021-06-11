На активиста Павла Крисевича завели дело о хулиганстве. Он сымитировал самоубийство на Красной площади

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В отношении активиста Павла Крисевича, который днем 11 июня устроил перформанс с самоубийством на Красной площади в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается на сайте МВД РФ.

По части 2 статьи 213 УК ему может грозить штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

В пресс-релизе МВД говорится, что на Красной площади Крисевич «произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». После этого его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город.

Как отмечалось в манифесте, который Крисевич распространил в СМИ перед своей акцией, ее смысл заключался в том, чтобы «избавиться от страха репрессий».

Перед тем как выстрелить активист выкрикнул: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

Сам он в результате акции не пострадал. Вместе с ним была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.

Павел Крисевич наиболее известен по перформансу у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года — тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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