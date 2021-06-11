Кафе Gucci shop & bar в Москве пригрозили штрафом или закрытием за нарушение санитарных норм
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Власти Москвы выявили нарушения антикоронавирусных норм в кафе Gucci shop & bar, ресторанах Pinch и «№ 13» на Патриарших прудах. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В частности, в заведениях обнаружили нарушения правил социального дистанцирования. Ранее СМИ сообщали о «плотной посадке» и очередях в Gucci shop & bar.
Трем кафе и ресторанам грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на 90 суток. Представителей администрации заведений вызвали в Объединение административно-технических инспекций Москвы для составления протоколов.
Gucci shop & bar включает в себя магазин бренда, кофейню Gucci Beloved и ресторан Gucci x Margarita Bistro. Он открылся в Москве 20 мая и проработает лишь до 21 июня. Заведение стало одним из самых модных новых мест в Москве, брендированные стаканчики для кофе из него начали продавать на Avito. Их цена доходит до 15 тысяч рублей.