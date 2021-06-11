Хакеры украли исходный код игрового движка Electronic Arts

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания Electronic Arts, являющаяся одним из крупнейших мировых издателей видеоигр, подверглась хакерской атаке. Эту информацию телеканалу CNN подтвердили в пресс-службе компании. Первым о взломе сообщило издание Vice.

По данным пресс-службы, хакеры взломали компьютерную систему Electronic Arts и украли 780 гигабайт данных, в том числе исходный код движка Frostbite, используемый в таких играх, как FIFA, Madden NFL и Battlefield.

В Electronic Arts отметили, что утечки персональных данных игроков в результате взлома не произошло. Также злоумышленники не выдвигали требований выкупа за украденную информацию, добавили в компании.

«У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в систему безопасности и не ожидаем, что этот случай скажется на наших играх или бизнесе. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках текущего уголовного расследования», — заявили в Electronic Arts.

По сведениям телеграм-канала «Утечки информации», украденный у Electronic Arts исходный код выставлен на продажу на одном из форумов в даркнете. Злоумышленники просят за него около 28 миллионов долларов в биткоинах.

В мае сообщалось о двух крупных хакерских атаках — на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и крупнейшего в мире производителя мяса JBS. В обоих случаях злоумышленники, блокировавшие доступ к компьютерным системам компании, требовали и получили крупный выкуп. В причастности к обоим инцидентам заподозрили хакеров из России.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег