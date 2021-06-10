В Свердловской области автобус с отказавшими тормозами сбил людей на остановке. Погибли шесть человек

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Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате аварии рейсового автобуса в закрытом городе Лесной Свердловской области.

Как пишет издание E1 со ссылкой на представителей МВД, утром 10 июня у автобуса ПАЗ, который вез на смену работников местного предприятия, отказали тормоза. Машина, ехавшая с горы, протаранила ворота предприятия и наехала на людей на остановке общественного транспорта.

Двое из пострадавших, по данным ГИБДД, находятся в тяжелом состоянии. Предварительно сообщалось о 15 пострадавших в результате ДТП.

Все погибшие были работниками комбината «Электрохимприбор», входящего в структуру «Росатома».

«Электрохимприбор» — градообразующее предприятие Лесного и одно из ведущих в ядерно-оружейном комплексе «Росатома». Как сообщается на сайте предприятия, его основная задача — производство изделий для Вооруженных сил РФ.

По факту ДТП в Лесном Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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