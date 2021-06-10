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В Благовещенске избили журналиста «Радио Свобода». Он подозревает в организации нападения депутата от «Единой России»

Источник: Радио Свобода

В Благовещенске трое неизвестных избили журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с «Радио Свобода».

Как рассказал сам Афанасьев, нападение произошло возле его дома, его били «то ли дубинками, то ли арматурой». По словам журналиста, он почти не видит правым глазом, у него кружится голова и болят почки. В травмпункте Афанасьеву диагностировали закрытый перелом носа без смещения. 

Журналист выразил мнение, что нападение связано с профессиональной деятельностью и предположил, что к нападению может быть причастен депутат местного заксобрания от «Единой России» Андрей Домашенкин. «Когда меня били, один сказал: „Поменьше пиши репортажи про достойных людей“. Называли „американской подстилкой“. А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза „отпишись домику“», — уточнил Афанасьев.

Афанасьев отмечает, что его домашний адрес не совпадает с пропиской, и он не указывал его в официальных заявлениях или документах. Журналист предполагает, что за ним могли следить.

Радио Свобода

Андрей Афанасьев — независимый журналист, пишущий материалы о коррупции в регионе и ошибках в действиях местных властей. В последнее время он работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба «Ахмат», глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. Его учредителем, по сведениям журналиста, был депутат Домашенкин. 

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