В Благовещенске избили журналиста «Радио Свобода». Он подозревает в организации нападения депутата от «Единой России»

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В Благовещенске трое неизвестных избили журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с « ».

Как рассказал сам Афанасьев, нападение произошло возле его дома, его били «то ли дубинками, то ли арматурой». По словам журналиста, он почти не видит правым глазом, у него кружится голова и болят почки. В травмпункте Афанасьеву диагностировали закрытый перелом носа без смещения.

Журналист выразил мнение, что нападение связано с профессиональной деятельностью и предположил, что к нападению может быть причастен депутат местного заксобрания от «Единой России» Андрей Домашенкин. «Когда меня били, один сказал: „Поменьше пиши репортажи про достойных людей“. Называли „американской подстилкой“. А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза „отпишись домику“», — уточнил Афанасьев.

Андрей Афанасьев — независимый журналист, пишущий материалы о коррупции в регионе и ошибках в действиях местных властей. В последнее время он работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба «Ахмат», глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. Его учредителем, по сведениям журналиста, был депутат Домашенкин.

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