Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра главы Минобороны РФ

Источник: Сергей Неверов

Депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу умерла в возрасте 68 лет. О ее смерти в фейсбуке сообщил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Причины смерти не называются. Лариса Шойгу — родная сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Новость дополняется

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег