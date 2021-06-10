Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра главы Минобороны РФ

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Депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу умерла в возрасте 68 лет. О ее смерти в фейсбуке сообщил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Причины смерти не называются. Лариса Шойгу — родная сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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