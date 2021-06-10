Музей Ледового побоища остановил прием посетителей. Единственную дорогу к нему разрушили из-за создания монумента Александру Невскому

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Частный музей истории Ледового побоища в Псковской области приостановил прием посетителей на неопределенный срок. Об этом говорится в обращении директора музея Владимира Потресова, которое размещено на сайте учреждения.

В связи с тяжелым аварийным состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков — Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год Святого благоверного князя Александра Невского решение прекратить на неопределенный срок прием и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища.

В обращении говорится, что дорогу разрушает тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва. Весной 2021 года там начали работы по возведению монумента в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Памятник планируется установить там, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище, в котором Александр Невский разбил рыцарей-крестоносцев. К созданию монумента привлечены силы Минобороны России и студенческие стройотряды. Президент России Владимир Путин выделил на проект 150 миллионов рублей.

В феврале 2021 года в Москве проходило голосование по вопросу установки на Лубянской площади одного из двух памятников — Дзержинскому или князю Александру Невскому. Мэр Москвы Сергей Собянин уже на второй день опроса остановил его, заявив, что голосование превращается в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

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