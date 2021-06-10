Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу изделий из меха

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В Израиле запретили продажу изделий из меха. Как сообщает The Jerusalem Post, соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль.

Запрет начнет действовать в декабре 2021 года. При этом сохранится разрешение использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.

Зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года.

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха в масштабах всего государства. На региональном уровне подобный запрет первой ввела Калифорния в 2019 году.

В последние годы десятки крупных производителей одежды — как люксовых, так и в масс-маркете — добровольно объявляют об отказе от использования меха.

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