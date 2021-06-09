Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его семью из дома
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Двое судебных приставов убиты в Сочи при исполнении служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем.
Приставы пришли выселять семью из дома, признанного самостроем по решению местного суда. Хозяин открыл по ним огонь из охотничьего ружья, рассказали в городском УВД.
Мужчина, застреливший приставов — 61-летний Вартан Кочиян. Он сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам, не оказывая им сопротивления.
Следственный комитет сообщил, что в результате стрельбы в Сочи есть еще один пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, и его жизнь вне опасности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие.