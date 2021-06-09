Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его семью из дома

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Двое судебных приставов убиты в Сочи при исполнении служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем.

Приставы пришли выселять семью из дома, признанного самостроем по решению местного суда. Хозяин открыл по ним огонь из охотничьего ружья, рассказали в городском УВД.

Мужчина, застреливший приставов — 61-летний Вартан Кочиян. Он сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам, не оказывая им сопротивления.

Следственный комитет сообщил, что в результате стрельбы в Сочи есть еще один пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, и его жизнь вне опасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег