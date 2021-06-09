В реанимации рязанской больницы загорелся аппарат ИВЛ. Погибли три человека

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Обновление: Причиной пожара в больнице стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Рязанской области.

Три человека погибли и еще восемь пострадали в результате пожара в клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании в реанимационном отделении областной больницы, где находились на лечении пациенты с коронавирусной инфекцией, поступило в ночь на 9 июня. Пожар был полностью ликвидирован в течение часа. Его площадь составила 15 квадратных метров.

До прибытия пожарных огонь начали тушить две медсестры, одна из них сейчас госпитализирована с 75% ожогов тела, рассказал источник в медицинских кругах.

Среди предварительных причин пожара рассматриваются замыкание электропроводки или возгорание аппарата искусственной вентиляции легких. Все системы противопожарной защиты в реанимационном отделении были исправны и сработали в момент пожара, отметили представители экстренных служб.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать необходимую материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в больнице.

Из-за пожара в областной больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет).

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