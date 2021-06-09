Погиб поэт Василий Бородин

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Поэт и критик Василий Бородин погиб в возрасте 38 лет, сообщила в фейсбуке поэтесса Анастасия Зеленова.

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«Ребята, Вася погиб. Я дозвонилась ему домой, взял трубку полицейский. Вася упал (он пил сильно). И всё», — написала Зеленова. По информации «Медузы», некоторое время назад отец Василия Бородина умер после заражения коронавирусом.

Литературный критик и поэт Лев Оборин прокомментировал гибель Бородина словами «Невероятная беда».

Василий Бородин родился в 1982 году в Москве. Работал редактором, корректором, иллюстратором. Публиковал статьи о современной поэзии и визуальном искусстве.

С 2005 года стихотворения, эссе и графику Василия Бородина публиковали в таких журналах как «Воздух», «Новый мир», «Волга», в альманахах «Новая камера хранения» и «Белый ворон». В 2008 году вышел его первый поэтический сборник. Всего он выпустил семь книг.

В 2015 году Бородин стал лауреатом литературной премии Андрея Белого, его отметили за книгу «Лосиный остров» (сборник стихотворений 2005-2015 годов). В 2011 году Бородин вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия» с подборкой стихотворений.

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