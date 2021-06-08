Власти Москвы отказались назвать одну из улиц города в честь бывшего мэра Юрия Лужкова

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Департамент культурного наследия Москвы отказался переименовать одну из улиц города в честь бывшего мэра Юрия Лужкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативная группа жителей Москвы попросила переименовать в честь Лужкова 4-ю улицу 8 Марта, расположенную в районе Аэропорт, в конце апреля.

Объясняя отказ, в мэрии отметили, что выбранная для переименования улица не должна иметь названия — это может быть безымянный или проектируемый проезд. Помимо этого, присвоение имен известных людей может производиться только новым улицам и только через 10 лет после смерти этих людей, за исключением случаев, когда это рекомендовано президентом России или мэром Москвы — а таких рекомендаций, подчеркнули в департаменте культурного наследия, не поступало.

Помимо этого в мэрии выразили опасения, что в случае переименования «одного из объектов улично-дорожной сети города Москвы» в честь Юрия Лужкова это название будет иметь «фонетическое сходство до степени смешения» с Лужнецкой набережной, Лужнецким проездом, улицей Лужской и улицей Лужники.

В 2020 году по предложению президента России Владимира Путина имя Лужкова было присвоено Московскому университету управления правительства Москвы (МГУУ). На доме, где Лужков жил с 2000 года, была установлена памятная доска.

В начале апреля назвать в честь Лужкова одну из улиц или площадей Москвы предложила группа из примерно 30 депутатов Госдумы. «При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в „лихие 90-е“, и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города», — заявлял тогда один из авторов инициативы Александр Хинштейн.

Юрий Лужков был мэром Москвы с июня 1992-го по сентябрь 2010 года. Он умер в декабре 2019 года.

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