В праймериз «Единой России» участвовали сотрудники ФСИН и полиции. По закону они не имеют права принимать участие в деятельности партий

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В праймериз «Единой России» принимали участие как минимум шесть сотрудников силовых ведомств, хотя по закону они не имели права этого делать. Об этом пишет «Медиазона», которая провела совместное расследование со Scanner Project.

Так, по данным авторов расследования, в Чечне свою кандидатуру выдвинули начальник управления ГИБДД региона Идрис Черхигов и глава полиции Шатойского района Чечни Имам-Али Махмутхажиев. В Астраханской области в праймериз участвовал замначальника региональной полиции Андрей Лифанов, в Дагестане — следователь МВД Девлетхан Алиев.

В Санкт-Петербурге в праймериз принимал участие майор полиции Роман Гладышев. В марте он стал подозреваемым по делу о превышении полномочий — по версии следствия, Гладышев по просьбе своего знакомого узнавал данные пассажиров рейса, с которого госпитализировали политика Алексея Навального. Уголовное дело возбуждено не было.

Помимо пятерых полицейских, «Медиазона» и Scanner Project обнаружили среди участников праймериз сотрудника УФСИН по Ставропольскому краю Магомеда Магомедова.

Законы «О полиции» и «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» запрещают сотрудникам этих ведомств состоять в политических партиях, материально поддерживать их и принимать участие в их деятельности.

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