«Роснефть» подала в суд на Forbes

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания «Роснефть» подала в суд на компанию «АС Рус Медиа» (издателя российского Forbes) и журналиста издания Дмитрия Яковенко. Об этом пишет «МБХ медиа», обнаружившее соответствующую карточку в системе «Электронное правосудие».

Суть иска, поданного в Арбитражный суд Москвы, и заявленная сумма ущерба в карточке не раскрываются.

Информацию об иске подтвердил сам Яковенко. Он пояснил, что «пока не знает подробностей».

В апреле в Forbes вышла статья Яковенко «Как доверие „Роснефти“ превратило бывшего торговца векселями в миллиардера». В ней рассказывалось о возможных связях Сударикова с нефтяной компанией и о том, как благодаря этим связям он заработал значительную часть своего состояния.

«Роснефть» регулярно подает в суд на СМИ. Только с начала 2021 года компания подала иски к агентству Bloomberg, изданию «Важные истории», радиостанции «Эхо Москвы», телеканалу «Дождь», журналу «Собеседник».

Зачастую в исках «Роснефти» фигурируют огромные суммы ущерба. Так, в 2020 году против РБК был подан иск на 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании — «Роснефть» отозвала его после извинений издания. В апреле 2021 года нефтяная компания потребовала 500 миллионов рублей от журнала «Собеседник» — из-за статьи о «персональном горнолыжном курорте» президента Владимира Путина, который якобы находится на объекте, принадлежащем «Роснефти».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег