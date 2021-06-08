Роскомнадзор проверит трансляцию премии «Муз-ТВ» на предмет гей-пропаганды

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Роскомнадзор проанализирует эфир премии «Муз-ТВ», прошедший 4 июня, на предмет нарушения закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В ведомстве пояснили, что информация, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения» может распространяться в эфире только в ночное время и только с пометкой «18+». Премию «Муз-ТВ» показывали в вечернее время с маркировкой «6+».

Роскомнадзор также обратил внимание, что и на афишах мероприятия были пометки «6+», выразив мнение, что «следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия». При этом в ведомстве подчеркнули, что проверка самого события в его полномочия не входит.

На премию «Муз-ТВ» певец Филипп Киркоров и рэпер Дава (Давид Манукян) приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм наполовину из платья, наполовину из смокинга.

Статья КоАП о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних предполагает для юридических лиц штраф в размере одного миллиона рублей или приостановку деятельности на срок до девяноста суток.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег