На сайте Госдумы вывесили правовое заключение к третьему чтению законопроекта о «нежелательных» организациях. Он еще не рассмотрен во втором

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На сайте Государственной думы в карточке законопроекта об ограничении участия россиян в деятельности организаций опубликовано заключение правового комитета к третьему чтению — при том, что сам документ еще не прошел второе чтение. На это обратила внимание бывшая координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

В заключении к третьему чтению говорится, что «по проекту федерального закона замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется». Оно датировано 31 мая — в этот день законопроект был только внесен во втором чтении, его рассмотрение запланировано на 9 июня. Дата третьего чтения пока не назначена.

Законопроект, ужесточающий наказание за сотрудничество с «нежелательными» организациями, был внесен 4 мая и принят в первом чтении 19 мая. Документ предполагает, что уголовная ответственность для членов таких организаций наступала после одного административного правонарушения за это деяние, а для руководителей — сразу. В нынешней редакции УК РФ уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.

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