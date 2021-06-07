Wildberries начал продавать товары в рассрочку и в кредит

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Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил онлайн-сервис покупок в кредит и в рассрочку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Для покупки в кредит доступны любые из 11 миллионов товаров на Wildberries, а в рассрочку без процентов — пока только бытовая техника и электроника (в дальнейшем предложение товаров в рассрочку расширят).

Wildberries запустил сервис вместе с брокерской компанией Direct Credit и несколькими банками и микрофинансовыми организациями, названия которых не сообщаются. «Решение реализовано с помощью технологий искусственного интеллекта: ответ от финансовой организации покупатель получает за несколько минут», — заявили в компании.

Минимальная стоимость покупки составляет пять тысяч рублей, а срок предоставления займа — от шести до 24 месяцев.

В декабре 2020 года Wildberries купил небольшой банк «Стандарт-кредит», а в феврале основательница онлайн-магазина Татьяна Бакальчук стала единственным владельцем банка.

Татьяна Бакальчук занимает 13-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, который в апреле представил журнал Forbes. За год ее состояние выросло на 1200% до 13 миллиардов долларов.

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