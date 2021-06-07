Власти России пригрозили отменить грузопассажирские рейсы с туристами в страны, с которыми нет регулярного авиасообщения. Например, на Кипр и в Тунис

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Росавиация и Ростуризм пытаются ограничить отправку российских туристов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми не возобновлено регулярное авиасообщение, пишет «Коммерсант».

Ростуризм в письме туроператорам предупредил, что авиакомпаниям могут аннулировать допуски на выполнение грузопассажирских рейсов с туристами, если они летят в страны, с которыми нет регулярного авиасообщения. Ведомство сообщило, что туроператоры ответственны перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

Росавиация, в свою очередь, предупредила авиакомпании, что оформлять туристам билеты на грузопассажирские рейсы в другие страны можно только при наличии решения оперативного штаба по борьбе c коронавирусом о возможности выполнения таких рейсов. Текст телеграммы Росавиации 5 июня опубликовал туристический сайт Tourdom.

Ранее в июне Росавиация опубликовала (.pdf) список из 43 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. В этом списке, как указывает «Коммерсант», нет Кипра и Туниса, куда на грузопассажирских рейсах в основном летают организованные туристические группы.

На Кипре, по данным источника издания, могут находиться от 14 до 42 тысяч туристов, а туры в Тунис выкупили «в незначительном объеме». Источник отметил, что вывоз организованных туристов из этих стран грузопассажирскими рейсами будет проходить в плановом порядке до 19 июня.

По данным источника «Коммерсанта», 5 и 6 июня Росавиация аннулировала допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег