В Орловском юридическом институте МВД погиб курсант. В убийстве заподозрили его однокурсницу

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В здании Орловского юридического института МВД днем 7 июня было обнаружено тело учащегося второго курса с ножевыми ранениями, сообщает ТАСС.

По подозрению в убийстве задержана однокурсница погибшего. «Предварительно установлено, что накануне в ходе конфликта на почве личных отношений подозреваемая нанесла телесные повреждения пострадавшему, от которых он скончался», — сообщили информагентству в пресс-службе МВД.

Руководителей юридического института МВД привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, а подозреваемую — отчислят.

Главное следственное управление СК по Орловской области в свою очередь сообщило, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемая доставлена в следственное управление.

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