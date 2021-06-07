В Карелии сгорела церковь из фильма «Остров» Павла Лунгина

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В поселке Рабочеостровск в Карелии сгорела бывшая изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина.

Пожар начался в 17:39 7 июня и был потушен спустя два часа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара пока неясны. В МЧС уточнили, что здание было бесхозным и в нем никто не жил.

Фильм «Остров» вышел в 2006 году. Лента получила шесть премий «Ника» и шесть «Золотых орлов».

По сюжету, церковь была при монастыре, в котором жил старец Анатолий, главный герой фильма. После выхода «Острова» строение стало местной достопримечательностью.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег