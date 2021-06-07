В Карелии сгорела церковь из фильма «Остров» Павла Лунгина
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В поселке Рабочеостровск в Карелии сгорела бывшая изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина.
Пожар начался в 17:39 7 июня и был потушен спустя два часа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
Причины пожара пока неясны. В МЧС уточнили, что здание было бесхозным и в нем никто не жил.
Фильм «Остров» вышел в 2006 году. Лента получила шесть премий «Ника» и шесть «Золотых орлов».
По сюжету, церковь была при монастыре, в котором жил старец Анатолий, главный герой фильма. После выхода «Острова» строение стало местной достопримечательностью.