Сына бывшего премьера Дагестана оправдали по обвинению в убийстве студентки МГИМО
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Суд в Москве оправдал Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы.
В апреле 2018 года студентка МГИМО 21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа одного из зданий университета. Позже она умерла в больнице.
Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.
Первоначально дело рассматривалось по статье о доведении до самоубийства, но позже ее переквалифицировали на убийство.
Дело Меджидова рассматривал суд присяжных, он был оправдан пятью голосами против одного. Мужчину освободили в зале суда.
Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого в разное время он был заместителем премьера республики и депутатом регионального заксобрания.
Гибель гражданки Казахстана привлекла широкое общественное внимание к делу в этой стране. В частности, омбудсмен по правам человека в Казахстане просил российского уполномоченного Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль.