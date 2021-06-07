Сына бывшего премьера Дагестана оправдали по обвинению в убийстве студентки МГИМО

В апреле 2018 года студентка МГИМО 21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа одного из зданий университета. Позже она умерла в больнице.

Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.

Первоначально дело рассматривалось по статье о доведении до самоубийства, но позже ее переквалифицировали на убийство.