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«Саббатикал становится новым трендом». «Сбер» разрешил своим сотрудникам брать годовой неоплачиваемый отпуск

Источник: Сбер

«Сбер» разрешил своим сотрудникам брать долгосрочный неоплачиваемый отпуск (саббатикал) с сохранением рабочего места. Об этом говорится в сообщении компании. 

«Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени», — прокомментировала решение компании старший вице-президент Наталья Дудина.  

Саббатикал сотрудники «Сбера» смогут взять на срок от трех до 12 месяцев.

Помимо долгосрочного отпуска за свой счет, «Сбер» разрешил своим сотрудникам три месяца в году работать удаленно из другого региона России с сохранением всех корпоративных льгот. 

Для саббатикала или для оформления трехмесячной удаленной работы достаточно будет согласия непосредственного руководителя. 

Крупнейшие российские банки начали практиковать перевод значительной части сотрудников на удаленную работу в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После снятия наложенных властями ограничений на количество сотрудников в офисах многие из них стали переходить к гибридному формату работы, когда часть недели сотрудники работают в офисе, а часть — дистанционно. 

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