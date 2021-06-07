Из России выслали представителя интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе Алексея Семеняку. Его заподозрили в работе на спецслужбы Украины

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ФСБ России объявила о высылке из страны гражданина Украины Алексея Семеняки, которого заподозрили в «разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб». Ему закрыли въезд в Россию на 25 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

В российской спецслужбе сообщили, что кураторами украинца стали сотрудники Службы безопасности Украины, которые просили его помочь с решением своих рабочих вопросов, призванных «нанести ущерб безопасности интересам РФ». При опросе Семеняка сообщил, что давал консультации представителям СБУ. В ФСБ подчеркнули, что Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ».

о высланном украинце, представленные ФСБ, совпадают со сведениями о директоре по внешним связям интернет-регистратора в Восточной Европе и Средней Азии Алексее Семеняке. По многочисленным данным из открытых источников, Семеняка — уроженец Харькова, который с 1994 года занимается сетевыми технологиями. В разные годы он работал в Deutsche Bank, «Мегафоне», «Яндексе», с 2016 года — в RIPE NCC, где отвечал за развитие компании на постсоветском пространстве.

Обновление. Алексей Семеняка подтвердил «Медузе» высылку из России и сообщил, что сейчас находится в безопасности. По его словам, общение с представителями спецслужб, из-за которого его выслали из России, было просто обычными разговорами на различных конференциях в сфере управления интернетом, которые он постоянно посещает как представитель международной организации.

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