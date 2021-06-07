Глава Минздрава: смертность в половине регионов России снизилась до допандемийного уровня

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил ТАСС о снижении смертности в более чем половине регионов России.

Сегодня более половины регионов снизили (показатели по смертности) до уровня начала 2020 года. А 2020 год — в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию.

Мурашко связал снижение смертности с возобновлением диспансеризации и профилактикой коронавируса, в том числе реабилитацией людей, перенесших COVID-19.

5 июня РИА Новости сообщили, что, по словам главы Минздрава, некоторые регионы России близки к победе над коронавирусом. Министр не уточнил названия регионов. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, меньше всего данных о заболевших регистрируют в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

В апреле 2021 года, по данным Росстата, число умерших россиян, у которых на момент смерти , составило 20,3 тысячи человек, что на 15% меньше, чем в марте, но более чем в семь раз больше, чем в апреле 2020 года. Всего, по информации Росстата, в апреле 2021 года умерли 168 345 россиян — на 11,5% больше, чем в апреле прошлого года. С начала пандемии в России, по данным статистического ведомства, умерли 270 352 человека с коронавирусом.

С начала июня в Москве выросло число госпитализаций людей из-за коронавирусной инфекции. Агрегатор gogov.ru, который собирает такие данные, сообщил 6 июня, что число госпитализаций «приближается к пикам середины мая и января». 5 и 6 июня в Москве в больницы ежедневно увозили свыше 1200 человек, тогда как неделю назад, 30 мая, госпитализировали чуть более 900 человек.

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