Фильм «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев получил премию Британской киноакадемии

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Документальный фильм Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню», рассказывающий об эвакуации из республики геев и лесбиянок, получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Лента победила в номинации «Лучший международный проект».

Дэвид Франс снял «Добро пожаловать в Чечню» совместно с BBC Storyville. Съемки начались в 2017 году, когда о массовом преследовании геев в Чечне рассказала «Новая газета». Издание писало, что тогда в Чечне задержали более ста человек, которых пытали. Как минимум троих человек, по данным «Новой газеты», убили. Чеченские власти отрицали сообщения о преследовании ЛГБТ-людей.

Мировая премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс» в начале 2020 года. Затем киноленту выпустили на платформах «Би-би-си» в Великобритании и на сервисе НВО в США. Фрагменты ленты публиковала «Медуза».

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